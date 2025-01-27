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مقابل العودة لشمال غزة الاثنين.. نتنياهو يعلن الاتفاق على إطلاق حماس 6 أسرى بينهم أربيل يهود السبت وقطر تؤكد

مقابل العودة لشمال غزة الاثنين.. نتنياهو يعلن الاتفاق على إطلاق حماس 6 أسرى بينهم أربيل يهود السبت وقطر تؤكد
مقابل العودة لشمال غزة الاثنين.. نتنياهو يعلن الاتفاق على إطلاق حماس 6 أسرى بينهم أربيل يهود السبت وقطر تؤكد
2025-01-27 02:00:05 - المصدر: راي اليوم

القدس ـ الدوحة ـ الأناضول: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت متأخر من مساء الأحد، أن تل أبيب وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن 6 محتجزين إسرائيليين، بينهم أربيل يهود، مقابل السماح للمهجرين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال القطاع.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو: “بعد إجراء مفاوضات، سننفذ جولة أخرى من عملية إطلاق سراح المحتجزين، الخميس المقبل”.

وأضاف: “الخميس، سيتم إطلاق سراح أربيل يهود، والجندي أغام بيرغر، ومحتجز آخر (لم يذكر اسمه)”.

وتابع: “في الوقت نفسه سيتم إطلاق سراح 3 محتجزين إضافيين السبت المقبل وفقا للاتفاق”.

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مقابل العودة لشمال غزة الاثنين.. نتنياهو يعلن الاتفاق على إطلاق حماس 6 أسرى بينهم أربيل يهود السبت وقطر تؤكد

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