وميض غامض في السماء.. ماذا يحدث في هذه المناطق العراقية؟

2025-01-27 02:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر رصد أهالي جسر ديالى، بسماية، العزيزية، الصويرة، والمناطق القريبة ظاهرة ضوئية غريبة في السماء، أثارت تساؤلات حول مصدرها. وأوضحت صفحة “تلسكوب العراق” على فيسبوك أن هذه الأضواء ليست سوى انعكاس ضوء الشعالات النفطية في حقل حي الوحدة النفطي، مشيرة إلى أن الظاهرة تحدث بسبب وجود ذرات ثلجية كريستالية في الغلاف الجوي، …

