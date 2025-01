بالصور: أهالي سوق الشيوخ يحيون ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام

2025-01-27 03:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أحيا أهالي سوق الشيوخ اليوم ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، بتنظيم مجالس عزاء حاشدة واغلاق محالهم التجارية في مشهد يعكس التزامهم العميق بالتراث الديني.وتوافد المواطنون إلى مجالس العزاء التي أُقيمت في مختلف أرجاء المدينة، ومسيرة مركزية لتشيع الرمزي وسط قضاء سوق الشيوخ . انتهى.

