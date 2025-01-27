إحصائية مضيئة لبرشلونة مع فليك

2025-01-27 08:00:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

حقق الألماني هانز فليك مدرب برشلونة، رقما مميزا خلال مواجهة فريقه الكتالوني أمام فالنسيا، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في إطار الجولة 21 من عمر الليجا.

وانتصر برشلونة على فالنسيا، بنتيجة 7-1، علما بأن الفريق الكتالوني أنهى الشوط الأول متقدما بخماسية نظيفة.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فقد سجل برشلونة 100 هدف في 32 مباراة فقط بجميع المسابقات تحت قيادة هانز فليك.

وأضافت الشبكة، أن فليك أصبح ثاني أسرع مدرب يصل إلى هذا الرقم مع برشلونة، بعد هيلينيو هيريرا في عام 1959 (31 مباراة).

ويحتل برشلونة، المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 39 نقطة، فيما يمتلك فالنسيا 16 نقطة في المركز قبل الأخير.