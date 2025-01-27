رقم تاريخي للهداف لاوتارو مارتينيز مع الانتر

2025-01-27 08:00:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

تمكن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم وقائد إنتر ميلان، من زيارة شباك ليتشي خلال لقاء الفريقين بملعب فيا دل ماري، لحساب الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إن المهاجم الأرجنتيني وصل إلى الهدف رقم 112 بقميص إنتر في الدوري الإيطالي، ليتفوق على رقم مواطنه ماورو إيكاردي، الذي أحرز 111 هدفا.

وأصبح مارتينيز ثاني أفضل هداف أجنبي في تاريخ إنتر بالدوري الإيطالي حيث يسبقه فقط الأسطورة المجري ستيفانو نيرز، الذي سجل 133 هدفا.