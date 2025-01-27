انخفاض أسعار الذهب بعد ارتفاع الدولار

2025-01-27 08:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، تحت ضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي، في حين ركز المستثمرون على الاجتماع الأول لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 2025 للحصول على مزيد من التوجيهات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2755.79 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:04 بتوقيت جرينتش بعد تداوله عند أقل قليلا من مستويات مرتفعة قياسية يوم الجمعة، وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 2761.20 دولارا.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "الدولار الأميركي قد يكون السبب الرئيسي وراء ضعف الذهب.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب باهظ الثمن لحاملي العملات الأخرى.

وتابع رونغ "لا نزال نتوقع المزيد من الارتفاع لأسعار الذهب في المستقبل، حيث من المرجح أن تهيمن حالة عدم اليقين بشأن تدابير التجارة على المشاعر".

يعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم. كما يميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لأنه لا يدر أي فائدة.

كما ينصب تركيز المستثمرين على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني. ومن المتوقع أن يبقى صناع السياسات في البنك أسعار الفائدة ثابتة،

ومن بين المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 30.26 دولارا للأوقية، وهبط البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 967 دولارا، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 942.90 دولارا.