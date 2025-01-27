2025-01-27 09:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي، يوم الاثنين، عن كسب دعوى قضائيةتخص اجتماع الهيئة العامة للاتحاد، فيما أشار إلى أن مركز التسوية المختص بحلالنزاعات الرياضية قضى بتحديد موعد جديد مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية الجديدة.

وقالالزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "مركز التسوية قرر تأجيل انعقاد الاجتماع الخاصبالهيئة العامة، على أن يتم تحديد موعد جديد له، بعد أن اقتنع بالدفوعات التيقدمها، والتي تناولت قضايا تتعلق بعدم حسم ملفات مالية وإدارية لا تزال عالقة ولميتم حلها حتى الآن".

وأشارالزاملي، إلى "ضرورة أن يقوم الاتحاد بحسم الخلل المالي والإداري، لأن عدمالقيام بذلك يعني عدم إمكانية عقد الاجتماع، إذ أن تمرير تلك الخروقات سيعرضناللمساءلة القانونية كمجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأضافالزاملي، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وخلال اجتماعه الأخير بمجلسإدارة اتحاد الكرة، أبدى اهتماماً كبيراً ومتابعة دقيقة لما يحدث داخلالاتحاد"، مبيناً أن "السوداني دعا الاتحاد إلى حل جميع المشكلاتالعالقة، وذلك بهدف تحقيق اجتماع الهيئة العامة في أقرب وقت ممكن للمصادقة علىالتقريرين المالي والإداري للفترة الماضية".

وأوضحالزاملي، أن "رئيس الوزراء كان مستاءً من الأوضاع داخل منظومة الاتحاد، وكلفشخصية من مكتبه الخاص بمتابعة القضية وحل الخروقات والإشكالات في أسرع وقت ممكن".

يُذكرأن قراراً ولائياً كان قد أوقف انعقاد الاجتماع "غير العادي" للهيئةالعامة للاتحاد العراقي لكرة القدم، الذي كان مقرراً يوم 18 من الشهر الحالي، بسببوجود خروقات في النظام الأساسي.

وفيتصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أكد الزاملي أن "هناك إجراءات جديدة يجب اتخاذهاقبل تحديد موعد جديد لعقد الاجتماع"، مؤكداً "ضرورة تسوية الخروقاتالمالية والإدارية التي تتعارض مع النظام الأساسي، لضمان موقف قانوني سليم لمجلسإدارة الاتحاد، وتجنب وقوع الهيئة العامة في أخطاء قانونية في حال المصادقة علىالتقريرين المالي والإداري لعام 2024، أو تشكيل اللجان غير القانونية".