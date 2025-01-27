2025-01-27 09:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت صادرات النفط العراقي إلى الأردن خلال خلال العام الماضي 2024 أكثر من 3.6 ملايين برميل.

وأظهرت إحصائية نشرتها "سومو" على موقعها، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "صادرات النفط العراقي إلى الأردن خلال العام الماضي سجلت 3 ملايين و 620 الفا و 210 براميل منخفضة بنسبة 5.66% مقارنة بالصادرات خلال نفس الفترة من العام الذي سبقه 2023، والتي بلغت الصادرات فيه 3 ملايين و 825 الفا و 879 برميلا ".

واشارت الى ان "معدل الصادرات الشهرية من النفط الخام بلغت 301 الف برميل".

واتفق الاردن مع العراق في شهر آب من العام 2023 على رفع الاستيراد من 10 الاف شهريا الى 15 الف برميل لتزداد الكمية بذلك من 300 ألف برميل إلى 450 ألف برميل، أي ما يغطي حوالي 10 في المائة من احتياجات الأردن من النفط الخام.