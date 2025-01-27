وفاة المخرج السينمائي الكبير محمد شكري جميل

2025-01-27 09:50:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي، اليوم الإثنين، وفاة المخرج الكبير محمد شكري جميل.

وقال الساعدي، في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المخرج العراقي السينمائي الكبير محمد شكري جميل توفي صباح اليوم".

وتقدم الساعدي بـ"أحر التعازي والمواساة للفنانة الكبيرة فاطمة الربيعي ولعائلة الفقيد وللوسط الفني والثقافي في العراق".

وولد محمد شكري جميل في بغداد عام 1937، ودرس السينما في المعهد العالي للسينما في المملكة المتحدة، بدأ تجربته سنة 1953 بإنتاج أفلام وثائقية لوحدة الإنتاج السينمائي في شركة نفط العراق وعمل في الأفلام السينمائية العالمية (اصطياد الفأر) لبول روثا، وفيلم (عين الثعلب في الصحراء)، وفيلم الرعب (التعويذة) الذي صور في مدينة الموصل شمال العراق.

وعمل في المونتاج في الفيلم التاريخي (نبوخذ نصر) الذي اخرجه كامل العزاوي، والذي يعد أول فيلم عراقي ملون، ثم أخرج فيلم (شايف خير) عام 1968، وأخرج فيلم (الظامئون) عام 1973 والمأخوذ عن رواية الكاتب العراقي عبد الرزاق المطلبي، ثم اخرج فيلمه الكبير (الأسوار) عام 1979، والذي يتحدث عن المرحلة النضالية للشعب العراقي ووقوفه إلى جانب الشعب المصري في مواجهة العدوان الثلاثي بعد تأميم قناة السويس عام 1956، واندلاع انتفاضة 1956م بالعراق.

في عام 1982 اخرج فيلم (المسألة الكبرى) حيث شارك بجانب الفنانين العراقيين ممثلين أجانب من ضمنهم الممثل العالمي اوليفر ريد وفيلم «المسألة الكبرى» الذي يعتبر من أضخم إنتاجات السينما العراقية، ويتحدث عن نضال الشعب العراقي ضد المحتل الإنكليزي وثورة العشرين. وفي عام 1982 أخرج فيلم (المهمة مستمرة) وله أفلام عدة منها أفلام (الفارس والجبل) و(عرس عراقي) و (اللعبة) و (الملك غازي).