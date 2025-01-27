قطر: عودة النازحين من الجنوب إلى شمال قطاع غزة بعد التوصل إلى تفاهم

2025-01-27 10:00:05 - المصدر: كونا

الدوحة - 27 -1 (كونا) -- أكدت وزارة الخارجية القطرية اليوم الاثنين السماح بعودة النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع بعد التوصل إلى تفاهم مع حركة (حماس) والاحتلال الإسرائيلي بهذا الشأن.ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري القول إنه التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم (حماس) بتسليم الرهينة أربيل شارون واثنين من الرهائن قبل يوم الجمعة القادم.وأشار المتحدث إلى أن ذلك جاء في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الوسطاء بشأن تطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأوضح ان (حماس) ستقوم أيضا بتسليم 3 رهائن إضافيين يوم السبت وفقا للاتفاق وتقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.وذكر الأنصاري أنه في المقابل تسمح السلطات الإسرائيلية ابتداء من صباح اليوم الاثنين بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع كما ستسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم أحد في المرحلة الأولى. (النهاية) س س س / ط م ا