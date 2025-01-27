إيران: زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب غربي البلاد دون خسائر في الأرواح

2025-01-27 10:00:05 - المصدر: كونا

طهران - 27 - 1 (كونا) -- قالت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين إن زلزالا بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة (قصر شيرين) بمحافظة (كرمانشاه) المحاذية للحدود العراقية غربي البلاد دون تسجيل خسائر في الأرواح حتى الآن.وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني في بيان أن الزلزال ضرب مدينة (قصر شيرين) بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر عن الساعة الرابعة و32 دقيقة فجرا (بالتوقيت المحلي) وعلى عمق 8 كيلومترات. ودفعت الهزة الأهالي إلى الخروج من منازلهم والنزول إلى الشوارع والأماكن العامة خوفا من التوابع الزلزالية المحتملة.من جانبه قال مدير إدارة الأزمات في محافظة (كرمانشاه) افشين يكانه للتلفزيون الرسمي الإيراني إن "مركز الزلزال كان في مدينة خانقين العراقية.. لحسن الحظ لم يسفر حتى الآن عن خسائر في الأرواح".وأشار إلى أنه تم إرسال فرق الإغاثة والانقاذ الى المنطقة لتقييم الأوضاع. (النهاية) م و / ط م ا