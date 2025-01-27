خريجو هندسة النفط والمتدربون يغلقون مدخل مصفى كربلاء للمطالبة بالتعيين (فيديو)

2025-01-27 10:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ شهد مصفى كربلاء، يوم الاثنين، احتجاجات غاضبة نظمها عدد من خريجي هندسةالنفط والمتدربين الذين أكملوا فترة تدريبهم لأكثر من سنة ونصف.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز، إن المحتجين قاموا بإغلاق أبواب المصفى ومنع الموظفين منالدخول، تعبيراً عن استيائهم من عدم شمولهم بالتعيينات ضمن الوجبة الثانية رغمالحاجة الواضحة لاختصاصاتهم في عمل المصفى.

وأضافالمراسل، أن المتظاهرين طالبوا الجهات المعنية بسرعة الاستجابة لمطالبهم وإدراجهاضمن الوجبة الثانية من التعيينات، ملوحين بـ "تصعيد احتجاجاتهم في حالاستمرار التجاهل".

يشارإلى أن مصفاة كربلاء النفطية تخضع لأعمال صيانة مكثفة ما جعلها خارج الخدمة منذ 25سبتمبر/ أيلول الماضي.

ووجهرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، هيئة النزاهة الاتحادية بالإسراع في حسم الملفالتحقيقي الخاص بمخالفات في المشروع.