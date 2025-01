خريجو هندسة النفط والمتدربون يغلقون مدخل مصفى كربلاء للمطالبة بالتعيين (صور)

2025-01-27 10:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كربلاء/ عراق اوبزيرفر نظم عدد من خريجي هندسة النفط والمتدربين بمصفى كربلاء، اليوم الاثنين، احتجاجات غاضبة للمطالبة بالتعيين بعد ان اكملوا فترة تدريبهم لأكثر من سنة ونصف. وقال مراسل “عراق اوبزيرفر”، إن المحتجين قاموا بإغلاق أبواب المصفى ومنع الموظفين من الدخول، تعبيراً عن استيائهم من عدم شمولهم بالتعيينات ضمن الوجبة الثانية رغم الحاجة الواضحة لاختصاصاتهم …

