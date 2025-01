2025-01-27 10:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ديالى/ عراق اوبزيرفر أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ، اليوم الاثنين، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، في محافظة ديالى بالقرب من الحدود الإيرانية. وأوضحت الهيئة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن المراصد الزلزالية سجلت الهزة الأرضية في الساعة الصباحية، مشيرة إلى أن مركز الهزة يقع على بعد …

