2025-01-27 10:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر أعلنت هيئة الأنواء الجوية نشرتها الجوية لهذا اليوم (الاثنين) وتلقت عراق أوبزيرفر نسخة منها. واوضحت: ان طقس العراق اليوم (الاثنين) سيكون صحواً إلى غائم جزي مع فرصة لتساقط امطار متوسطة في الأجزاء الغربية من البلاد. واضافت أن درجات الحرارة ستنخفض قليلاً في العموم مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

The post انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في العراق اليوم first appeared on Observer Iraq.