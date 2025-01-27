ضبط مخلفات حربية لعصابات داعش والقبض على عدد من المتهمين في بغداد

2025-01-27 11:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، عن ضبط مخلفات حربية لعصابات داعش "الارهابية" والقبض على عدد من المتهمين بينهم أثنين بجرائم القتل العمد في بغداد.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "استكمالاً للعمليات الأمنية الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار، نفذت تشكيلات فرقة المشاة (السابعة عشر) والقطعات الملحقة بها بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية عمليات أمنية للبحث والتفتيش المناطقي، تمكنت خلالها من اعتقال متهمين اثنين وفق المادة (406/جرائم القتل العمد) بعد محاصرتهم في منطقة (حي بدر) ضمن قضاء (المحمودية)".

وأضافت أنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة أخرى من الفرقة انفاً، العثور على مخلفات حربية تالفة لعصابات داعش الإرهابية "المنهزمة"، مبينة أنه "تم القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة من قبل تشكيلات من الفرقة الآلية شرطة اتحادية وذلك ضمن مناطق (ابو دشير، بلاط الشهداء، الحضر) غرب العاصمة".



