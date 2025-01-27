الإطاحة بمتهم متخصص بسرقة الهواتف في الزيارة الرجبية

2025-01-27 11:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، عن الإطاحة بمتهم متخصص بسرقة الهواتف خلال زيارة الإمام الكاظم (ع).

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على شخص قام بسرقة أكثر من ستة هواتف محمولة من زوار الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) في منطقة الكاظمية المقدسة".

وأضافت إن "العملية جاءت بعد الاشتباه بشخص كان يتردد على المواكب القريبة من أماكن استراحة الزائرين بتصرفات مريبة، وبعد تفتيشه، تم ضبط أربعة هواتف مسروقة بحوزته، إضافة إلى مبلغ مالي".

وبينت مديرية مكافحة إجرام بغداد أنه "خلال التحقيق معه، اعترف المتهم بارتكابه جرائم السرقة مستهدفاً الزوار خلال أيام الزيارة".