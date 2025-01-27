أرباح الشركات الصناعية في الصين تنكمش في 2024

2025-01-27 11:15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في الصين الصادرة، الاثنين، أن إجمالي أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين قد تراجعت خلال العام الماضي ككل بنسبة 3.3 بالمئة عن العام السابق، الذي سجل تراجعا سنويا بنسبة 2.3 بالمئة. في الوقت نفسه كشفت البيانات عن نمو أرباح الشركات خلال الشهر الماضي بنسبة 11 بالمئة سنويا، بعد تراجعها بنسبة 7.3 بالمئة خلال نوفمبر. يأتي ذلك في حين حقق الاقتصاد الصيني نموا بنحو 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي، بعد أن أدت سلسلة إجراءات التحفيز التي تم إطلاقها في أواخر العام إلى انتعاش إنتاج الصناعة وزيادة الإنفاق في الصين. من ناحية أخرى أظهر تقرير منفصل لمكتب الإحصاء الوطني دخول النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين دائرة الانكماش خلال الشهر الحالي وذكر المكتب في بيان الاثنين أن مؤشر مديري مشتريات القطاع انكمش خلال يناير الحالي إلى 49.1 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون استمراره عند نفس مستوى الشهر الماضي وكان 50.1 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط. يذكر أن وزارة المالية الصينية كانت قد أعلنت أمس الأحد عن ارتفاع أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 0.4 بالمئة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق. ويقارن ذلك مع ارتفاع بلغ 7.4 بالمئة في أرباح الشركات الحكومية في عام 2023. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام