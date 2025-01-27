2025-01-27 11:15:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - سوريا





أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، أن مسلحين تابعين للقيادة الجديدة في سوريا نفذوا 35 عملية إعدام خلال الساعات الـ72 الماضية بحق عناصر في نظام الرئيس السابق بشار الأسد.





من جهتها قالت السلطات المنبثقة من فصائل المعارضين الذين أطاحوا بالأسد الشهر الماضي إنها اعتقلت "عشرات العناصر من الفصائل التي شاركت في العمليات الأمنية في ريف حمص، بتهمة ارتكاب انتهاكات في قرى ريف حمص الشمالي والغربي خلال الأيام الفائتة"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".





ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن السلطات السورية القول إن "مجموعة إجرامية استغلت هذا الظرف لارتكاب تجاوزات بحق الأهالي، منتحلة صفة أمنية".





وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فإن هذه الاعتقالات جاءت بعد الانتهاكات الجسيمة والإعدامات الميدانية التي طالت 35 شخصا خلال الـ72 ساعة الماضية وإهانة العشرات من الأقلية العقائدية، مؤكداً أن معظم الذين أعدموا هم من العناصر السابقين في حكومة الأسد.





ووفق المرصد السوري فقد "تم اعتقال عشرات من أعضاء المجموعات المسلحة المحلية الخاضعة لسيطرة التحالف الحاكم الجديد، الذين شاركوا في العمليات الأمنية" في منطقة حمص.





وأضاف المرصد، أن "مسلحين محليين يقومون بعمليات انتقامية، وتصفية حسابات قديمة ضد أبناء الأقلية العقائدية، دون الرجوع للقانون مستندين على حالة الفوضى وانتشار السلاح، وتقربهم من إدارة العمليات العسكرية"، بحسب تعبيره.





وشملت الانتهاكات بحسب المرصد، تنفيذ حملات اعتقالات عشوائية طالت عشرات الأشخاص، وإهانتهم وإذلالهم بطريقة بشعة، فضلا عن الاعتداء على رموز دينية، في خرق واضح للقيم الإنسانية".





وتابع المرصد أن الانتهاكات "لم تقف عند هذا الحد بل تطورت لجرائم التنكيل بالجثث، والإعدامات الميدانية، وعمليات القتل الوحشية التي طالت عدداً من المدنيين، في مشاهد تعكس مستوى غير مسبوق من القسوة والعنف".



