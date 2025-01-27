الإطاحة بمتهم متخصص بسرقة هواتف زائري الإمام الكاظم (ع)
2025-01-27 11:15:12 - المصدر: قناة الاولى
قناة الأولى - العراقتمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على شخص قام بسرقة أكثر من ستة هواتف محمولة من زوار الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) في منطقة الكاظمية المقدسة. وجاءت العملية بعد الاشتباه بشخص كان يتردد على المواكب القريبة من أماكن استراحة الزائرين بتصرفات مريبة. وبعد تفتيشه، تم ضبط أربعة هواتف مسروقة بحوزته، إضافة إلى مبلغ مالي. وخلال التحقيق معه، اعترف المتهم بارتكابه جرائم السرقة مستهدفاً الزوار خلال أيام الزيارة.