2025-01-27 11:26:12 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد توقعت هيئة الأنواء الجوية، طقساً صحواً وحرارة منخفضة بعموم البلاد.

