2025-01-27 11:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة التخطيط انخفاض نسب البطالة والفقر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فيما استدركت بأن شح التوظيف لا يزال يطارد أكثر من 300 ألف خريج سنوياً. وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان”، إن “جامعات وكليات البلاد الحكومية والأهلية تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنوياً بمختلف التخصصات العلمية […]

ظهرت المقالة التخطيط: 350 ألف خريج سنوياً يعانون انحسار التوظيف أولاً على ايشان.



