2025-01-27 11:27:04 - المصدر: ايشان

تشهد الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، والمقرر انطلاقها الأربعاء المقبل، حدثا استثنائيا بإقامة 18 مباراة في توقيت موحد. وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها 18 مباراة في نفس التوقيت ببطولة واحدة عبر التاريخ، سواء في بطولة دوري أبطال أوروبا نفسها، أو كأس العالم للمنتخبات، أو في البطولات القارية. […]

ظهرت المقالة لأول مرة بالتاريخ.. ​​​​​​​18 مباراة ببطولة واحدة في نفس التوقيت أولاً على ايشان.



