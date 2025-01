2025-01-27 11:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تعليمات إلى مديريات التربية في المحافظات باتخاذ إجراءات السلامة في المدارس كافة. وذكرت وثيقة اطلعت عليها “عراق اوبزيرفر” أنه “بعد تكرار حوادث الحريق المفتعلة، نشدد على عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات التالية: وضع كاميرات مراقبة في أماكن الدفاتر السجلات والإدارات خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة”، …

The post التربية تنشر تعليمات باتخاذ إجراءات السلامة في المدارس كافة (وثيقة) first appeared on Observer Iraq.