ارتفاع ملحوظ باسعار صرف الدولار في بغداد.. قائمة صباحية

2025-01-27 11:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، ارتفاعا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد. وقال مراسل “عراق اوبزيرفر، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150900 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح يوم أمس 150800 دينار مقابل 100 دولار. وأشار إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة …

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