2025-01-27 11:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ نظم المئات من سائقي عجلات "التكتك"، يوم الإثنين، تظاهرة حاشدةفي ساحة الفلاحة وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، احتجاجاً على مقترح منعهم منالتجول والسير في المدينة.

وقالحسن ناظم وهو من ممثلي المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، إن "بلدية بعقوبة رفعتقبل أيام مقترحاً لمنع عجلة التكتك، من السير في مركز المدينة رغم امتلاكهم كلالأوراق القانونية من ناحية ترقيم المركبات والإجازة المرورية".

وأضافناظم، أن "معظم أصحاب التكاتك يكسبون قوت يومهم بالعمل بها نتيجة قلة فرصالعمل، وحظر عملهم يعني دفعهم لأعمال أخرى وربما يكون بعضها غير قانوني"،مؤكدا أن "المتظاهرين يطالبون محافظ ديالى، ومجلس المحافظة بعدم الموافقة علىمقترح منع التك تك من الحركة لعدم قطع رزق المئات من العائلات".

وفيوقت سابق من الشهر الجاري، وافقت قيادة عمليات بغداد على منع دخول دراجة"التكتك" إلى 9 مناطق متفرقة في العاصمة.

كماأعلنت شرطة مرور كركوك، منع دخول "التكاتك" الى المحافظة، فيما أكدت أنالدراجات النارية و"الستوتات" هي المسبب الأول للحوادث.

وسبقلمجلس الوزراء العراقي أن صوت، في العام 2023، على منع استيراد"التكاتك" ودراجات "الستوتة" والدراجات النارية الصغيرة.