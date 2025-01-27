الحرائق في المدارس العراقية.. توجيه حكومي لحماية الدفاتر الامتحانية (وثيقة)

2025-01-27 11:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجهت وزارة التربية العراقية، يومالاثنين، بوضع كاميرات مراقبة وحماية الدفاتر الامتحانية وممتلكات المدارس منالحرائق، فيما منحت فترة زمنية لإدارات المدارس لتنفيذ إجراءات السلامة.

وبحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، فإن،الوزارة أوعزت لإدارات المدارس، بوضع كاميرات مراقبة في الغرف التي تضم الدفاترالامتحانية خلال 72 ساعة، ووضع جدول متابعة إدارة المدرسة مع الحراس الأمنيينللحفاظ على مستلزمات المدرسة والسجلات والدفاتر الامتحانية.

ويأتي هذا التوجيه بعد حوادث حريق عدة شهدتهامدارس في البلاد تزامنا مع امتحانات نصف السنة.

وتعرضت مدرسة كنز المعرفة، في السماوة، إلىحريق في 22 من الشهر الحالي، لكنه لم يتسبب في تسجيل أضرار بشرية أو خسائر ماديةكبيرة، كما أن دفاتر الطلبة الامتحانية لم تتضرر جراء الحادث، وبحسب التحقيقات فإنطالبا كان قد دخل المدرسة وأفتعل الحريق.

وفي البصرة، أندلع حريقاً في مدرسة (الإمامالحسين) الواقعة بمنطقة المعقل، شارع التربية، في 18 من الشهر الحالي، حيث نشب فيغرفة الإدارة، بعيدًا عن الدفاتر الامتحانية.