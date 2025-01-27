2025-01-27 11:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت الهيئة العامة للانواء الجويةوالرصد الزلزالي العراقية الاثنين، عن تسجيل البلاد نحو 7 هزات يومياً، فيما أشارتإلى أن الهزة التي سجلت اليوم على الحدود مع إيران "خفيفة".

وقالمدير قسم الرصد الزلزالي علي عبدالخالق، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة الهزةالأرضية التي حدثت اليوم، كانت بحدود 5 درجات داخل الحدود الإيرانية تحديداً فيمنطقة قصر شيرين، بينما كانت قوتها داخل الحدود العراقية 4،8 درجات وفقاً لقراءاةالأجهزة الخاصة بقوة رصد الهزات وتسجليها بصورة دقيقة".

وأضافعبدالخالق، أن "مثلث حلبجة وكلار وخانقين أصبح نشطاً بعد تسجيل هزة أرضيةقوية بحلبجة في إقليم كوردستان خلال العام 2017 حيث تسببت بتحرك الفوالق الأرضيةوعند تحركها تحولت المنطقة إلى نشطة زلزالياً".

وأشارعبدالخالق، إلى أن "مراصد العراق تسجل يومياً ما بين هزة إلى سبع هزات تتراوحقوتها بين درجة إلى درجتين على مقياس ريختر، بالإضافة إلى تسجيل هزة أسبوعياًبمقدار ثلاث درجات مشعور بها ولكنها غير قوية ولا تسبب خسائر مادية"، مبيناًأن "العراق يقع ضمن الصفيحة العربية وهي تتلاقى مع الصفيحة التركية(الأناضولية) ومع الصفيحة الإيرانية ضمن المنطقة الحدودية بين الدول الثلاث".

وتابععبدالخالق، قائلاً إن "النشاط يكون تحديداً ضمن سلسلة جبال زاكروس في الجهةالشمالية الشرقية للعراق، وعند تحرك الفوالق الأرضية التكتونية ضمن خط الجبال تصدمالصفيحة العراقية العربية بالصحيفتين الأناضولية والإيرانية فتحدث هزات أرضية".

منجانبه، أفاد سكان محليون في محافظة كركوك، بأنهم شعروا بهزة أرضية خفيفة وفعت فيالمحافظة، مؤكدين أن هزة اليوم هي الأكثر شعوراً بها منذ سنوات.

وفيوقت سباق من اليوم، أعلنت الهيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، تسجيلهزة أرضية بقوة 4.8 درجات ضربت محافظة ديالى قرب الحدود الإيرانية.

بالمقابل،أصدر المرصد الإيراني، اليوم، توضيحاً بشأن الهزة الأرضية التي ضربت الحدود معالعراق، مؤكداً أنه "زلزال" و كان بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، فيحين بلغ عمقه 8 كيلومترات تحت سطح الأرض، بينما أعلنت السلطات المحلية عدم وقوعخسائر في الأرواح أو الممتلكات.