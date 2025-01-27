موضوع معرض Konya Agriculture Fair: "بوابة إلى الزراعة الدولية"

2025-01-27 11:48:30 - المصدر: معرض تجاري

سوف يعرض Konya Agriculture Fair ، في الفترة من 8 إلى 12 أبريل 2025، أحدث التقنيات الزراعية وسيوفر منصة لفرص الأعمال الإستراتيجية في Türkiye، التي تعد مركزًا دوليًا للتجارة الزراعية.

قونية، Türkiye — من المقرر إقامة معرض Konya Agriculture الحادي والعشرين، للميكنة الزراعية وتقنيات الحقول في الفترة من 8 إلى 12 أبريل 2025، في الغرفة التجارية بقونيا - Tüyap Fair and Congresse Center. يُعرف هذا الحدث بأنه أحد أكبر وأهم المعارض الزراعية في Türkiye، وسوف يجمع بين قادة الصناعة والمحترفين والمبدعين لعرض أحدث التطورات في الميكنة الزراعية وتقنيات الحقول.

مركز الميكنة الزراعية

تحتل مدينة قونية، التي تُعرف بأنها عاصمة الزراعة في Türkiye، مكانًا إستراتيجيًا في سوق الآلات الزراعية العالمية. وبفضل بنيتها التحتية الصناعية المتقدمة وأراضيها الزراعية الشاسعة، أصبحت المدينة لاعبًا رئيسيًا في إنتاج الآلات الزراعية وتصديرها، بما في ذلك الجرارات وآلات نثر البذور والحصادات الزراعية والمقطورات. وبينما تصل صادرات الآلات الزراعية في Türkiye إلى حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا، تؤدي مدينة قونية دورًا حيويًا في هذا القطاع، حيث تصدّر المنتجات إلى 187 دولة حول العالم.

أصبح معرض Konya Agriculture Fair منبرًا أساسيًا لعرض النمو في مجال الآلات الزراعية والابتكار التكنولوجي بـ Türkiye. ويوفر المعرض فرصة فريدة للشركات والمحترفين لاكتشاف أحدث التطورات في تقنيات الزراعة والدخول في شراكات تجارية هادفة.

تحفيز الإبداع في الزراعة باستخدام تقنيات الزراعة الذكية

يعد معرض قونية للزراعة بمثابة منصة عالمية لتقديم حلول متطورة في ممارسات الزراعة المستدامة والميكنة الزراعية. ويقام المعرض هذا العام تحت شعار "بوابة إلى الزراعة الدولية"، ويسلط الضوء على أحدث التقنيات الزراعية الذكية والزراعة الدقيقة والحلول المدفوعة بالاستدامة. وسيضم الحدث مجموعة واسعة من المنتجات، من الآلات التقليدية إلى الحلول المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة والمصممة لتحسين الكفاءة والإنتاجية في الممارسات الزراعية.

يركز المعرض على عرض الابتكارات التي تشكل مستقبل الزراعة، ويوفر فرصة فريدة للمشاركين للتواصل مع قادة الصناعة واستكشاف آفاق تجارية جديدة في الأسواق سريعة التوسع.

تهدف Türkiye إلى أن تكون بوابة تجارية للزراعة الدولية

بوصفها مركزًا لوجستيًا رئيسيًا في ملتقى طرق أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، تتميز Türkiye بموقع إستراتيجي يمكنها من القيام بدور البوابة التجارية للشركات الزراعية. ومن المتوقع أن يجذب معرض Konya Agriculture Fair آلاف الزوار، بما في ذلك المهنيون الزراعيون والمصنعون والموردون والخبراء من جميع أنحاء العالم. وسيوفر الحدث فرصة ممتازة للتواصل واكتشاف اتجاهات السوق الجديدة وإقامة شراكات إستراتيجية في القطاع الزراعي.

سيقام المعرض في مساحة عرض تبلغ 96,000 متر مربع، مما يوفر مساحة واسعة للعارضين لتقديم منتجاتهم وتقنياتهم لجمهور متنوع. وفي العام الماضي، اجتذب الحدث 454 عارضًا من 27 دولة وأكثر من 241,000 زائر من 96 دولة.

تفاصيل الحدث

سيستقبل Konya Agriculture Fair الزوار خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2025 من الساعة 09:30 إلى الساعة 18:00، وفي يوم 12 أبريل 2025 من الساعة 09:30 إلى الساعة 17:00.