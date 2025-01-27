هيئة الإعلام وغرفة التجارة الأميركية يبحثان دعم القطاع الخاص العراقي وتواجده بالولايات المتحدة

2025-01-27 12:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحثت هيئة الإعلام والاتصالات وغرفة التجارة الأميركية، اليوم الاثنين، دعم القطاع الخاص العراقي وتواجده بالولايات المتحدة، فيما اكدا أهمية تعزيز تواجد عمالقة التكنولوجيا الأمريكية في العراق.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، استقبل في مقر الهيئة ببغداد، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي العراقي ونائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ستيف لوتس".

وأضافت أنه "تم خلال اللقاء استعراض التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، بما في ذلك الثورة العمرانية والتطورات الملحوظة في البنى التحتية، كما تناول الحديث التجربة الإعلامية العراقية التي تعد نموذجاً يحتذى به في المنطقة، والإنجازات الكبيرة التي شهدها قطاع الإعلام بعد عام 2003، بما في ذلك التوسع الملحوظ في عدد المؤسسات الإعلامية".

وتابعت أن "اللقاء ناقش أهمية قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في دعم الاقتصاد العراقي، كونه يمثل المصدر الثاني لموارد الدولة بعد قطاع النفط"، لافتة إلى أنه "تم التطرق خلال اللقاء إلى النمو الكبير في موارد الهيئة التي تضاعفت ثلاث مرات خلال العامين الأخيرين".

وأشارت إلى "التأكيد على أهمية تعزيز تواجد عمالقة التكنولوجيا الأمريكية في العراق، لما يمثله ذلك من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ونقل للتقنيات الحديثة وتطوير البنى التحتية التكنولوجية"، مبينة أن "اللقاء بحث أيضاً التسهيلات اللازمة لدعم استثمارات القطاع الخاص العراقي وتعزيز تواجده في الولايات المتحدة، بما يضمن مستوى عالٍ من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين".

ولفتت إلى أن "اللقاء شهد كذلك استعراض فرص التعاون مع الشركات الأمريكية لتطوير الاقتصاد الرقمي في العراق، وتعزيز البنى التحتية التكنولوجية، إضافة إلى تقديم الدعم في تطوير اللوائح والتشريعات التي تخدم القطاع الخاص، ومجالات الرقمنة والاتصالات التي تشهد تطورات متسارعة".