2025-01-27 13:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية العراقية. يتبع..

