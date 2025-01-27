المؤبد لتاجر مخدرات بحوزته 40 ألف حبة كبتاغون

2025-01-27 13:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق،يوم الاثنين، عن صدور حكم بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في الأنبار غربي البلاد.

وقال إعلام المجلس في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إن "محكمة جنايات الأنبار أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عنجريمة الاتجار بالمواد المخدرة".

وأضاف أنه "ضبط بحوزة المدان 40 ألف حبةمن مادة الكبتاغون المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطي"، مبينا أن"الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقليةرقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".