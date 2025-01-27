وزير الإعمار يصادق على التصميم الأساس لمشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة

2025-01-27 13:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

صادق وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الاثنين، على التصميم الأساس لمشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، صادق على التصميم الأساس لمشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة في بغداد، بحضور مدير عام دائرة الطرق والجسور، ورئيس هيأة تنفيذ المدن الجديدة و ممثلي شركة ORA Developers المصرية للتطوير العقاري".

وأضاف أن "مشروع انشاء مدينة (علي الوردي)،في منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة بغداد، سيكون أكبر المدن السكنية الجديدة ضمن البرنامج الحكومي"، مضيفاً ان "المدينة صُممت لتكون مستدامة وصديقة للبيئة، من حيث المساحات الخضراء واستخدام الطاقة النظيفة".

وتابع أن "المدينة تضم نحو 120 الف وحدة سكنية، وسترتبط بشبكة طرق متكاملة، إذ جرى مناقشة الطريق الرئيس الواصل الى المدينة، والذي يضم طريقاً حولياً ووسيلة نقل الركاب عبر الترام واي لاول مرة في بغداد".