السامرائي يستقبل السفير البريطاني في بغداد لبحث التعاون الثنائي وتحديات المنطقة

2025-01-27 13:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، مع السفير البريطاني ستيفن هيتشن التعاون الثنائي بين بغداد ولندن وتحديات المنطقة.

وذكر المكتب الإعامي لتحالف العزم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، استقبل في مكتبه ببغداد، السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيتشن، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات الإقليمية وتأثيرها على استقرار المنطقة".

واضاف ان "الجانبين ناقشا القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، فيما شددا على أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لمواجهة تحديات المنطقة، بما يسهم في استقرار الأوضاع الإقليمية وتوفير بيئة آمنة للتنمية والتقدم".

وتابع البيان "اللقاء تطرق إلى أهمية زيارة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى بريطانيا منتصف الشهر الجاري، والتي مثلت نقطة انطلاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية".

وأكد السامرائي بحسب البيان على "ضرورة متابعة مخرجات هذه الزيارة والبناء عليها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين"، مشددا على "أهمية استمرار الحوار والتعاون مع الشركاء الدوليين".

وأشار الى ان "التنسيق مع المملكة المتحدة يعد خطوة مهمة لدعم العراق في مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي".

من جانبه، أشاد السفير البريطاني، بـ"الدور الإيجابي الذي يلعبه العراق في السعي لتحقيق استقرار المنطقة"، مؤكداً على "التزام المملكة المتحدة بدعم الجهود العراقية لتعزيز الأمن والاستقرار وتطوير التعاون المشترك".