هيئة الأوراق المالية العراقية توقع مذكرة تفاهم مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية برعاية السوداني

2025-01-27 13:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وقعت هيئة الأوراق المالية العراقية، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، مذكرة تفاهم مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السوداني استقبل الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية عبد الله سالم النعيمي، ورعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية العراقية، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات وتطوير آليات توسيع أنشطة القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي، ووقع عن الجانب العراقي رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل وسام الهيمص، وعن الجانب الإماراتي عبدالله النعيمي".

وأضاف أن "مذكرة التفاهم تتضمن محاور للتعاون في مجالات عدة، أهمها تعزيز وتطوير عمليات الرقابة على التداولات اليومية في السوق، وعلى شركات الوساطة، والتعاون في مجال شروط وآليات الإدراج المزدوج، وفي تطوير واستخدام التطبيقات التكنولوجية وتطبيقات وآليات الاكتتابات والإدراجات الأولية، وكذلك في مجال حالات إيقاف التداولات على الأسهم وتوقيتات الإعادة للتداول، ومتطلبات ترخيص صناديق الريت REIT".

كما تضمنت المذكرة حسب البيان، تبادل الخبرات في مجال التدريب، خصوصاً أنشطة الرقابة وتقنية المعلومات، والتداول والمقاصة، والتحول الرقمي والتحليل المالي، والإيداع وإدارة الصناديق والمَحافظ والرقابة عليها، والتعاون في مجال السندات والصكوك الإسلامية، والإيداع والتسوية والخدمات المالية المستقلة، ومتطلبات وآلية فتح حسابات للمستثمرين الأجانب من خارج البلد.

وفي ضوء المذكرة، سيجري تشجيع الاستثمارات الإماراتية في تأسيس شركات عراقية برؤوس أموال إماراتية -عراقية، والبحث في تداولها في كلا السوقين.



