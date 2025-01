نينوى تسجل أعلى نسب استقرار أمني منذ سنوات طويلة

2025-01-27 13:30:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةأكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد عارف، الاثنين، أن الوضع الأمني في المحافظة مستقر بنسبة تزيد عن 95%، مشيرًا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي تلقى أربع ضربات نوعية خلال الأشهر الماضية. وقال عارف في حديث تابعته (المدى)، إن "الجهد الاستخباري أسهم بشكل كبير في تفكيك خلايا داعش النائمة، بالإضافة إلى تأمين مناطق واسعة ومترامية داخل […]

