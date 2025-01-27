2025-01-27 13:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ غادرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية المؤتمر الذي أقامته وزارة الكهرباء،الذي انعقد، صباح الاثنين، في فندق بابل للإعلان مشاريع جديدة.

ووفقاًلوثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، فإن اللجنة اعتبرت أن هذا الإجراء جاء على خلفيةرغبتها في متابعة نتائج المؤتمرات السابقة للوزارة، وما تحقق منها على أرض الواقع.

وأكدتاللجنة، بحسب الوثيقة، أنها حددت يوم الأربعاء المقبل، موعداً لاستضافة وزيرالكهرباء زياد علي فاضل، في البرلمان لمساءلته حول مخرجات المؤتمرات السابقة ومدىتأثيرها على تحسين الواقع الكهربائي.

وأعلنوزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، صباح اليوم الاثنين، إطلاق مشاريع إنتاججديدة بطاقة 15 ألف ميغاواط، فيما أكد رفع انتاج البلاد من الطاقة بنحو 9 آلافميغاواط خلال العاميين الماضيين.