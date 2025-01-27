الإطار التنسيقي: لا عداوة مع ترامب وأمريكا بل نحن أصدقاء

2025-01-27 13:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية المُشكّلة لحكومة محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، عدم تخوفه من الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، بشأن فرض أي من العقوبات على العراق خلال المرحلة المقبلة.

وقال النائب عن الإطار علي نعمة، لوكالة شفق نيوز، إن الإطار لا مخاوف لديه من ترامب، والترويج لمخاوف بشأن فرض أي من العقوبات على العراق أمر غير حقيقي وبعيد عن الواقع".

وأضاف نعمة، أن "بغداد وواشنطن لديهم علاقات جيدة على مختلف الأصعدة"، مردفاً بالقول: "نحن نسعى ونعمل على تعزيز تلك العلاقة خلال المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة الامريكية دولة مؤسسات ولديها سياسة ثابتة في التعامل مع الدول ومن ضمنها العراق، وتغير رئيس البلاد لا يعني تغير تلك السياسة واتخاذ قرارات عدائية تجاه الدولة الصديقة لواشنطن، ومن بينها العراق".

وختم نعمة حديثه بالتأكيد على أن "الإطار التنسيقي لا تخوف لديه من ترامب، ولا يعتقد أن الرئيس الجمهوري سيفعل أي شيء تجاه العراق، بل على العكس سيقوم بتعزيز العلاقة خلال الفترة المقبلة".

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، وفوز ترامب بالمنصب، عمل النواب الجمهوريون على تحشيد الإدارة الجديدة، ضد بعض الشخصيات العراقية متهمة بعضها بالولاء الكامل لإيران، ودعت الرئيس الأمريكي إلى القيام بإجراءات ضدهم.

كما أن الفريق الجديد لترامب، يضم أشد المناوئين للمحور الإيراني، وناقم بشكل كبير على الإدارة السابقة لجو بايدن، وإدارة باراك أوباما، معتبرين أن هاتين الإدارتين قد سلمتا العراق إلى إيران، بعد الانسحاب، وبعد سلسلة من المفاوضات.