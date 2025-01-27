رئيس الوزراء يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وسوق أبو ظبي

2025-01-27 13:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

رعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وسوق أبو ظبي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء، استقبل الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، عبد الله سالم النعيمي، وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات وتطوير آليات توسيع أنشطة القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي".

ورعى رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، حيث وقع عن الجانب العراقي رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل وسام الهيمص، وعن الجانب الإماراتي عبدالله النعيمي".

وأضاف البيان، أن "مذكرة التفاهم تتضمن محاور للتعاون في مجالات عدة، أهمها تعزيز وتطوير عمليات الرقابة على التداولات اليومية في السوق، وعلى شركات الوساطة، والتعاون في مجال شروط وآليات الإدراج المزدوج، وفي تطوير واستخدام التطبيقات التكنولوجية وتطبيقات وآليات الاكتتابات والإدراجات الأولية، وكذلك في مجال حالات إيقاف التداولات على الأسهم وتوقيتات الإعادة للتداول، ومتطلبات ترخيص صناديق الريت REIT".

كما تضمنت المذكرة، وفقاً للبيان، "تبادل الخبرات في مجال التدريب، خصوصاً أنشطة الرقابة وتقنية المعلومات، والتداول والمقاصة، والتحول الرقمي والتحليل المالي، والإيداع وإدارة الصناديق والمَحافظ والرقابة عليها، والتعاون في مجال السندات والصكوك الإسلامية، والإيداع والتسوية والخدمات المالية المستقلة، ومتطلبات وآلية فتح حسابات للمستثمرين الأجانب من خارج البلد".

وتابع، أنه "في ضوء المذكرة، سيجري تشجيع الاستثمارات الإماراتية في تأسيس شركات عراقية برؤوس أموال إماراتية -عراقية، والبحث في تداولها في كلا السوقين".