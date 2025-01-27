الأسواق الواعدة تتحدى ترامب.. مستثمرون يراهنون على مستقبل جديد

2025-01-27 13:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يدفع عصر جديد تستعصى فيه التنبؤات وتخيم عليه تهديدات فرض رسومجمركية وتصاعد التوتر العالمي، مستثمرين في الأسواق الناشئة، إلى البحث عن ملاذ فيأسواق واعدة، آمنة نسبيا من تحولات السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز"،فقد أدت عودة ترامب إلى البيت الأبيض إلى تقلبات حادة للبيزو المكسيكي، وزادت منتهدئة وتيرة الاستثمار الأجنبي في الصين، وأحبطت الآمال في عصر ذهبي للأسواقالناشئة.

أما ما يسمى بالأسواق الواعدة، فهي الأكثرخطورة في الأسواق الناشئة وغالبا ما تكون من الاقتصادات النامية الأصغر حجما فيإفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا، وحتى أميركا اللاتينية.

وتلك الأسواق ليست ملاذا آمنا تماما، لكنمستثمرين يقولون إنها وجهات استثمارية محتملة للغاية هذا العام لأنها ليست في مرمىنيران ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وغيرها من تحولات السياسة الاقتصادية.

وقال تييري لاروز، مدير محفظة الأسواق الناشئةلدى مؤسسة "فونتوبل": "من المرجح أن تكون الأسواق الواعدة بمعزلبقدر أكبر من غيرها لأنني لا أعتقد أن دولا مثل نيجيريا أو سريلانكا أو باراجواي،ستكون هدفا في أي وقت قريب لهذه الإدارة".

وأضاف: "هذه الأسواق تواجه مخاطرهاالخاصة، لكنها محصنة إلى حد كبير من تقلبات المخاطر التي تؤثر على الأسواق الناشئةالمعتادة"، ووصف تلك الأسواق بأنها "محرك قوي للغاية للتنويع" فيالأنشطة الاقتصادية والاستثمارات.

ويرى أنطون هاوزر، وهو مدير كبير للصناديق فيشركة "إيرستي" لإدارة الأصول، أن الأصول مثل السندات المحلية الصربيةتشكل رهانات جيدة للاستفادة من النمو الاقتصادي المعزز في أوروبا الشرقية.

بحسب تقرير رويترز، فإن المناخ العالمي الذيتتزايد فيه المخاطرة يدفع المستثمرين عادة إلى المسارعة في البحث عن أصول الملاذالآمن مثل سندات الخزانة الأميركية أو الذهب أو سندات الحكومة الألمانية.

وأدت جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب فيأوكرانيا إلى تخلي المستثمرين عن الأسواق الوليدة لصالح الملاذ الآمن، وسقطت عدةأسواق منها في فخ التخلف عن سداد الديون السيادية.

لكن المشهد قد يكون مختلفا مع رئاسة ترامبالثانية المعروف بتحولاته.

وسجلت بعض أخطر الرهانات على أدوات الدين، مثلالسندات الدولية في الأرجنتين ولبنان وأوكرانيا والإكوادور، أداء متفوقا مذهلا فيالعام الماضي.

ويتوقع كثيرون أن تؤدي قصص فريدة مماثلة،تقودها في المقام الأول عوامل محلية، إلى منح دفعة جديدة للعوائد خلال 2025.

وقال نيك إيسينجر، الرئيس المشارك للأسواقالناشئة لدى "فانجارد": "حققت العوائد المرتفعة أداء جيدا بشكل عامأيضا. أنها تؤدي بشكل جيد منذ بضعة أشهر الآن... ما زلنا نعتقد أن هذه مناطق مثيرةللاهتمام من السوق".

وعلى غرار لاروز، أشار إلى الأسواق الواعدةوخاصة في إفريقيا باعتبارها "ليس مرجحا أن تتأثر بشكل ممنهج بالعواملالجيوسياسية أو عوامل الاقتصاد الكلي العالمية".

وأشار مستثمرون إلى العديد من الدول الأخرىالتي واجهت صعوبات في جذب النقد الأجنبي بوصفها وجهات استثمارية جيدة بما في ذلكمصر ونيجيريا وجمهورية الدومينيكان.

وأضافوا أن زامبيا وغانا وسريلانكا، وهي دولخرجت مؤخرا من اتفاقات إعادة هيكلة ديون، تمثل أيضا رهانات جذابة هذا العام.

لكن لا تزال هناك بعض النقاط المضيئة بينالاقتصادات الناشئة الأكبر حجما أيضا مثل تركيا وجنوب أفريقيا.

وأصبحت تركيا وجهة جاذبة للنقد الأجنبي منذعودتها إلى السياسة المالية التقليدية في 2023، وشرعت مؤخرا في دورة لخفض أسعارالفائدة ويمكن أن تستفيد من إعادة الإعمار في سوريا وأوكرانيا.

وقال مستثمرون إن جنوب أفريقيا تعتمد بدرجة أقلعلى التصدير إلى الولايات المتحدة ويمكن أن تستفيد من انخفاض أسعار النفط، ولديهامزيج من صادرات السلع الأساسية التي يمكن أن تساعدها في التغلب على الاضطرابالجيوسياسي.

وقال ماريك دريمال كبير خبراء الاستراتيجيات فيمناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "سوسيتيهجنرال": "الصفقات القليلة التي فاجأت الأسواق في الأسابيع القليلةالماضية كانت صفقات منخفضة المخاطرة وارتباطها أقل بالدولار... تركيا مثال قوي علىذلك. حققت أداء جيدا للغاية".

وأشار دريمال أيضا إلى الرهانات على عقود الصرفالأجنبي الآجلة في مصر وسندات الخزانة في كينيا.

لكن هذا ليس منطبقا على كل الاقتصادات الناشئة،إذ خفض بنك "جي.بي مورغان" توصيته بشأن سندات بنما بعد أن صعد ترامبتهديده هذا الأسبوع "باستعادة" قناة بنما.

وربما لا تنال القصص الإيجابية خلال إدارةترامب السابقة نفس القدر من الحظ خلال ولايته الجديدة أيضا، وخاصة هؤلاء الذيناستفادوا من تحويل التجارة الصينية.

وقالت ماجدة برانيت، رئيسة الأسواق الناشئة فيشركة "أكسا" لإدارة الاستثمار: "ستكون المكسيك وفيتنام وماليزياأكثر استهدافا... وسيسعى ترامب إلى سد هذه الثغرات".