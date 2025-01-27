2025-01-27 13:35:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

غادرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية المؤتمر الذي أقامته وزارة الكهرباء، الذي انعقد، صباح الاثنين، في فندق بابل للإعلان مشاريع جديدة. ووفقاً لوثيقة تلقتها الاقتصاد نيوز، فإن اللجنة اعتبرت أن هذا الإجراء جاء على خلفية رغبتها في متابعة نتائج المؤتمرات السابقة للوزارة، وما تحقق منها على أرض الواقع. وأكدت اللجنة، بحسب الوثيقة، أنها حددت يوم الأربعاء المقبل، موعداً لاستضافة وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في البرلمان لمساءلته حول مخرجات المؤتمرات السابقة ومدى تأثيرها على تحسين الواقع الكهربائي. وأعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، صباح اليوم الاثنين، إطلاق مشاريع إنتاج جديدة بطاقة 15 ألف ميغاواط، فيما أكد رفع انتاج البلاد من الطاقة بنحو 9 آلاف ميغاواط خلال العاميين الماضيين. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام