وزير التربية يعلن إطلاق مشروع لتطوير الإرشاد التربوي في المدارس والجامعات

2025-01-27 14:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الفراجي

أعلن وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، إطلاق مشروع لتطوير الإرشاد التربوي في المدارس والجامعات، فيما أشار الى أهميته في حماية الطلبة من المخاطر.

وقال الجبوري، خلال مؤتمر الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع:، "نجتمع اليوم مع نخبة علمية وأكاديمية تمتلك خزيناً معرفياً كبيراً في مجال الإرشاد التربوي، بهدف حماية المجتمع الطلابي من مخاطر المؤثرات العقلية التي أصبحت تهدد عقول الشباب".

وأضاف، "لقد تم تخصيص مناهج المؤتمر لمناقشة قضايا حيوية، مقسمة إلى شقين، الأول يتضمن تقديم أفضل الخدمات التربوية والنفسية والاجتماعية للطلبة، من خلال مساعدتهم على اكتشاف قدراتهم ومهاراتهم، واستغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق أهدافهم، أما الشق الثاني فيتمثل بمناهضة المخدرات والظواهر السلبية التي تسللت إلى المجتمع العراقي، عبر تفعيل دور المرشد التربوي وتعزيز علاقته مع أسرة الطالب".

وأوضح، أن "الإرشاد التربوي يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة الوطنية ووزارة التربية، إذ تم إطلاق مشروع لتطوير الإرشاد التربوي في المدارس والجامعات بالتعاون مع مستشارية الأمن القومي - الخلية النفسية الاستراتيجية، وشملت أولى خطوات المشروع، تدريب أكثر من 300 قائد تدريبي من مشرفي الإرشاد التربوي والمرشدين من مختلف محافظات العراق".

ولفت، الى أن "الوزارة تعمل بتنسيق وتعاون مشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ويهدف هذا التعاون إلى دعم عمل المرشدين التربويين عبر تزويدهم بالأدلة الإرشادية الحديثة، السجلات المركزية، جلسات الإرشاد الجماعي، وتنفيذ الدورات التدريبية التي تشرف عليها المديرية العامة لإعداد المعلمين والتدريب التربوي".