حكم دوري عراقي يرفع شكوى قضائية ضد رئيس لجنة الحكام.. (وثيقة)

2025-01-27 14:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رفع الحكم الدولي محمد طارق أحمد،يوم الإثنين، دعوى قضائية ضد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم محمدعرب، بعد قرار معاقبته بدلاً من "إنصافه" على حد قوله، كما قدم شكوىأخرى ضد عرب في لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي.

‏وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة من الدعوىالمرفوعة من قبل الحكم الدولي محمد طارق، إلى قاضي محكمة تحقيق الأعظمية ضد المشكومنه محمد كاظم عرب، رئيس لجنة حكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم.

‏وجاء في الشكوى أنه "بتاريخ 20 كانونالثاني، وبعد مباراة من دوري نجوم العراق جرت في البصرة وأثناء عودتي إلى بغدادتعرضت للضرب والإساءة من قبل مشرف نادي نفط البصرة الذي كان فريقه طرفا ثانٍ فيالمباراة، وقام بالإساءة لوالدي في مواقع التواصل الخاص بالنادي".

وبعد تكرار حالات الاعتداء على الحكامالعراقيين، قال الحكم أحمد في الدعوى إنه "قام بإرسال رسالة نصية على كروبخاص بالحكام في الواتساب وكان محتوى الرسالة عبارة عن نصيحة عامة حتى لا يكون فيالمستقبل هناك تهديد لسلامة الحكام الدوليين في العراق".

وتابع "قام المشكو منه محمد عرب بتفسير ماتحدثت به بأنها إساءة وتحريض الحكام لافتعال المشاكل والأزمات داخل الوسطالرياضي"، مؤكدا أن "ذلك لم يكن صحيحاً إطلاقا، ما دفع محمد عرب برفععقوبتي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم وتحويل ما ذكرته في الواتساب خلال حديثجماعي لتفسيرها إلى تحريض وافتعال مشاكل وأزمات في المنظومة التحكيمية".

وورد في نسخة الدعوى "قام المشكو منه محمدعرب، بالرد على الرسائل برسائل مسيئة وألفاظ غير لائقة وبتسجيلات صوتية واتهاميبالتحريض للحكام، وهدد بإحالتي إلى لجنة تحقيقية وقال لي (أنت ما توصل ذرة لوالدك)الدولي السابق طارق احمد، ووصفني بوصمة (عار عليك) و(انني عديم الاحترام)".