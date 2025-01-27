2025-01-27 14:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الاثنين، ضرورة الإسراع في استكمالتأهيل ملعب جامعة الموصل خلال 20 يوماً مع الالتزام بأعلى المواصفات العالمية.

وقالالدخيل، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "ملف توفير ملعب مناسب للأندية الرياضيةالمحلية وعلى رأسها نادي الموصل مهم"، مبيناً أن "المشروع يتضمن زيادةسعة مقاعد الملعب وإكمال دار الضيافة للوفود الرياضية".

وأضافالدخيل، أن "الجهود ستتكثف بالتنسيق مع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررةلحل كافة المشاكل الفنية التي قد تواجه استكمال المشروع في الوقت المحدد".

ويخضعملعب جامعة الموصل، للإعمار منذ قرابة العامين، وهو مغلق أمام الأنشطة الرياضية فيالمدينة.

ويواجهنادي الموصل تحديات كبيرة في دوري الكرة الممتاز، حيث يحتل المركز الخامس رغمالصعوبات التي يعانيها في التنقل بين الملاعب، كما يعتبر النادي الفريق الوحيدالذي يلعب جميع مبارياته خارج أرضه في الذهاب والإياب، نتيجة تدمير ملعبه الرئيسخلال الحرب على تنظيم "داعش".

ووفقاًللمراقبين، فإن الصعوبات اللوجستية تعد أحد أبرز المعوقات أمام تطور أداء الفريق،حيث يضطر النادي للتنقل المستمر، مما يزيد من الإرهاق والتكاليف المترتبة علىالسفر، فيما أكدوا أن إكمال تأهيل ملعب جامعة الموصل قد يساهم بشكل كبير في تحسينوضع النادي، حيث سيوفر لهم ملعباً محلياً للعب مبارياته أمام جماهيره، وهو ما يشكلدفعة معنوية للفريق ويخفف من الأعباء اللوجستية التي تواجهه.