الخارجية تعلن حصيلة العراقيين العائدين من ليبيا خلال عامين

2025-01-27 14:40:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن حصيلة إعادة العراقيين من ليبيا بشكل طوعي، مؤكدة أستمرارها في متابعة هذا الملف مع الجهات العليا. وذكرت الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أنه في إطار متابعة سفارة جمهورية العراق في ليبيا، لملف العودة الطوعية وعبر التنسيق مع السلطات المعنية بدولة ليبيا، تمكنت السفارة من إعادة 39 مواطناً عراقياً بشكل طوعيّ 25 منهم خلال العام 2024 و12 آخرين خلال العام 2025 الأسبوع الماضي، كانوا قد دخلوا ليبيا بهدف الهجرة غير الشرعية عبرها إلى أوروبا. وأضاف البيان، أن السفارة تمكنت مجدداً صباح اليوم، من استكمال اجراءات ترحيل إثنين من المواطنين كانوا قد سلكوا سبيل الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا بهدف الوصول إلى أوروبا. وأشار البيان، إلى أن السفارة عملت على التنسيق بأعلى مستوى مع السلطات الأمنية المختصة لتحييد المهاجرين عن الوقوع بمخاطر تلك الشبكات وما يتبع ذلك من مهددات، كما عملت السفارة على استضافتهم وتوفير السكن والطعام والعلاج، وتأتي هذه المتابعات عملاً بتكريس مبدأ العودة الطوعية. وأوضح البيان، أن هناك تنسيقاً عالي المستوى قد تم بين السفارة ومركز وزارة الخارجية في بغداد، وكذلك لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي لتيسير عودتهم وتأمين تذاكر السفر لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام