2025-01-27 14:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر صادق وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، اليوم الاثنين، على التصميم الأساس لمشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة. وذكر بيان للوزارة تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، صادق على التصميم الأساس لمشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة في بغداد، بحضور مدير عام دائرة الطرق والجسور، ورئيس …

