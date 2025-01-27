خطوات جديدة لإنارة شوارع السليمانية وإزالة الكابلات العشوائية

2025-01-27 14:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة كهرباء السليمانية، يوم الاثنين، عن بدء المرحلة الأولى من مشروع إنارة المدينة وتوفير الكهرباء لمدة 24 ساعة يوميًا، بالتزامن مع إطلاق حملة لإزالة الكابلات العشوائية الخاصة بمولدات الأحياء من الأسواق.

وأوضح المتحدث باسم المديرية، سيروان محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المرحلة الأولى من مشروع إنارة السليمانية بدأت يوم أمس، حيث تركز على تحسين الشبكة الكهربائية وتوفير الكهرباء على مدار الساعة.

وأضاف محمد، أن المرحلة الأولى تشمل صيانة وإصلاح كافة المغذيات والمحولات الكهربائية، وحل المشكلات التقنية التي تعيق عملها، مردفاً: "بعد انتهاء هذه المرحلة، سيتم إيصال الكهرباء إلى المنازل بحيث تكون ساعات التشغيل غير متقطعة".

وفيما يخص الخطوة الأخرى، أشار المتحدث إلى أن السلطات باشرت بحملة لإزالة الكابلات العشوائية الخاصة بمولدات الكهرباء الأهلية في الأسواق، التي تسببت بمشكلات بصرية وأعاقت صيانة الشبكات. وأكد أن هذه الكابلات سيتم جمعها وإعادتها إلى المخازن بعد إزالتها.

وأكد محمد، أن حوالي 18 مولدة كهربائية كانت تعمل بشكل غير منظم في الأسواق العام الماضي، مما أدى إلى توصيل الكهرباء لنحو 13 إلى 15 ألف مشترك بنظام 24 ساعة مسبق الدفع، لافتاً إلى ن هذه المولدات أُزيلت سابقًا، لكن الكابلات بقيت، وهو ما يتم التعامل معه الآن.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود تحسين خدمات الكهرباء في السليمانية، مع تطلع الأهالي إلى أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الاستقرار الكهربائي وتقليل المشاكل التي تواجه الشبكات في المدينة.

وتُعاني السليمانية كغيرها من مدن إقليم كوردستان من مشكلات في قطاع الكهرباء، أبرزها الانقطاعات المتكررة والكابلات العشوائية الناتجة عن مولدات الأحياء، وفي السنوات الأخيرة، تبنت المدينة مشاريع تهدف إلى تحسين الشبكة الكهربائية وتعزيز الاستدامة، ومنها مشروع توفير الكهرباء بنظام الدفع المسبق وإنارة الشوارع، وهي خطوات تلقى ترحيبًا واسعًا من السكان.