كان يبيع صمون 10 بالف".. الإعدام لصاحب فرن قتل منافسا له في واسط

2025-01-27 14:45:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

افاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين، بإصدار حكم بالاعدام شنقا حتى الموت بحق صاحب فرن صمون في محافظة واسط، قام بقتل صاحب فرن اخر منافس له قبل 6 أشهر.

وقال المصدر، ان "محكمة جنايات واسط حكمت بالاعدام شنقا حتى الموت على صاحب فرن صمون في مدينة الكوت بعد اعترافه بقتل صاحب فرن آخر في نفس المنطقة بسبب الصراع التنافسي في العمل".وتعود الحادثة لشهر اب 2024 أي قبل اكثر من 6 اشهر، حيث أدت الحادثة الى مقتل شخصين واصابة 3 اخرين في مشاجرة بين أصحاب افران في منطقة الشهداء وسط مدينة الكوت، على خلفية قيام احد أصحاب الافران ببيع الصمون 10 صمونات بالف دينار، بينما يبيع الاخر 8 صمونات بألف".