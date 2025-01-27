حددت الجناة واعتقلتهم خلال ساعات.. مفارز مكافحة إجرام بغداد تكشف ملابسات جريمة قتل غامضة في العامرية

2025-01-27 14:45:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، الكشف عن جريمة قتل غامضة واعتقال الجناة خلال وقت قياسي غربي العاصمة.





وقالت المديرية في بيان ، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد كشف ملابسات جريمة قتل غامضة في منطقة العامرية ببغداد، وذلك بعد العثور على جثة شاب مجهول الهوية، اذ شكلت المديرية فريق عمل مختص من المحققين والانتقال إلى محل الحادث" .









وأضافت المديرية أنه "بعد التحري وجمع المعلومات وبجهود أمنية فنية أثمرت عن تحديد هوية الجناة، والقاء القبض عليهم في وقت قياسي وهم ثلاثة متهمين، كما ضبطت مبارز جرمية بحوزتهم"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ليتم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".



