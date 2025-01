2025-01-27 14:50:36 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداداعتبر عضو لجنة الخدمات النيابية حيدر علي شيخان اليوم ، الاثنين ، قرار مجلس الوزراء تمليك المتجاوزين بالسعر السائد يضر بشريحة الفقراء . وقال شيخان في تصريح تابعته(المدى)، إن" القرار فيه حيف كبير على الفقراء الذي يقطنون العشوائيات والتجاوز" ، مبينا ان " اعتبار تمليك المتجاوزين وفق السعر السائد في السوق مثل ضررا كبيرا على […]

The post قرار تمليك المتجاوزين بالسعر السائد: عبء جديد على كاهل الفقراء appeared first on جريدة المدى.